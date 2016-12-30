У Нацраді кажуть, що "UBR" сам попросив анулювати його ліцензію

У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення заявляють, що канал "UBR" сам звернувся до них з проханням анулювати ліценцію.

Про це йдеться у відповіді Нацради на запит "Української правди.

"29 грудня 2016 року Національна рада отримала офіційне звернення директора ТОВ "ЄС Продакшен груп" Ю. Кундоса із проханням розглянути клопотання щодо анулювання ліцензії на супутникове мовлення телеканалу "UBR" на підставі статей 37 і 52 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Також компанія повідомила про припинення мовлення з 1 січня 2017 року", - сказано у відповіді.



"Згідно з поданими документами Національна рада розгляне заяву компанії у визначені терміни на своєму засідання та ухвалить відповідне рішення", - додали у Нацраді.

Як відомо, раніше випусковий редактор телеканалу Сергій Шинкар написав, що з 1 січня 2017 року телеканал UBR припиняє мовлення.

Він не повідомив про причини такого рішення.

В одному з коментарів він дописав, що "бухгалтерія, юристи, технічний відділ - працюватимуть ще якийсь час, компи віддаватимуть у рахунок зарплати "в законний спосіб".

Як відомо, Канал UBR ( "Український бізнес ресурс") входить до медіахолдингу "Вести Україна", який пов'язують з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

В жовтні 2015 року Телеканал змінив власника, директора, склад редакційної ради, програмну концепцію та зафіксував у ліцензії нове візуальне зображення свого логотипа. Замість Ігоря Гужви директором став Юрій Кундос .

Оксана Коваленко, УП