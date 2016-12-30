Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Нацраді кажуть, що "UBR" сам попросив анулювати його ліцензію

П'ятниця, 30 грудня 2016, 14:36

У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення заявляють, що канал "UBR" сам звернувся до них з проханням анулювати ліценцію.

Про це йдеться у відповіді Нацради на запит "Української правди.

"29 грудня 2016 року Національна рада отримала офіційне звернення директора ТОВ "ЄС Продакшен груп" Ю. Кундоса із проханням розглянути клопотання щодо анулювання ліцензії на супутникове мовлення телеканалу "UBR" на підставі статей 37 і 52 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Також компанія повідомила про припинення мовлення з 1 січня 2017 року", - сказано у відповіді.

"Згідно з поданими документами Національна рада розгляне заяву компанії  у визначені терміни на своєму засідання та ухвалить відповідне рішення", - додали у Нацраді.

Як відомо, раніше випусковий редактор телеканалу Сергій Шинкар написав, що з 1 січня 2017 року телеканал UBR припиняє мовлення.

Він не повідомив про причини такого рішення.

В одному з коментарів він дописав, що "бухгалтерія, юристи, технічний відділ - працюватимуть ще якийсь час, компи віддаватимуть у рахунок зарплати "в законний спосіб".

Як відомо, Канал UBR ( "Український бізнес ресурс") входить до медіахолдингу "Вести Україна", який пов'язують з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

В жовтні 2015 року Телеканал змінив власника, директора, склад редакційної ради, програмну концепцію та зафіксував у ліцензії нове візуальне зображення свого логотипа. Замість Ігоря Гужви директором став Юрій Кундос .

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: