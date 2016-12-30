В Нацсовете говорят, что "UBR" сам попросил аннулировать его лицензию

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявляют, что канал "UBR" сам обратился к ним с просьбой аннулировать лицензию.

Об этом говорится в ответе Нацсовета на запрос "Украинской правды".

"29 декабря 2016 Национальный совет получил официальное обращение директора ООО "ЕС Продакшен групп" Ю. Кундоса с просьбой рассмотреть ходатайство об аннулировании лицензии на спутниковое вещание телеканала "UBR" на основании статей 37 и 52 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

"Также компания сообщила о прекращении вещания с 1 января 2017 года", - говорится в ответе.

"Согласно представленным документам Нацсовет рассмотрит заявление компании в определенные сроки на своем заседании и примет соответствующее решение", - добавили в Нацсовете.

Как известно, ранее выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь написалв ФБ, что с 1 января 2017 телеканал UBR прекращает вещание.

Он не сообщил о причинах такого решения.

В одном из комментариев он дописал, что "бухгалтерия, юристы, технический отдел – будут работать еще некоторое время, компьютеры будут отдавать в счет зарплаты "законно".

Как известно, Канал UBR ( "Украинский бизнес ресурс") входит в медиахолдинг "Вести Украины", который связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

В октябре 2015 Телеканал сменил владельца, директора, состав редакционного совета, программную концепцию и зафиксировал в лицензии новое визуальное изображение своего логотипа. Вместо Игоря Гужвы директором стал Юрий Кундос.

Оксана Коваленко, УП