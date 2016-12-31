Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Е-декларації можуть виявитися недоступними з 1 січня

Субота, 31 грудня 2016, 00:41
Е-декларації можуть виявитися недоступними з 1 січня

ДП "Українські спеціальні системи" повідомляє про можливе виникнення проблем, пов'язаних з роботою реєстру е-декларацій під час другого етапу електронного декларування, який розпочинається 1 січня 2017 року.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Відзначається, що на цьому етапі кількість суб'єктів декларування може досягти 2 мільйонів осіб.

"Державне підприємство "Українські спеціальні системи" (ДП "УСС"), яке рішенням НАЗК визначено адміністратором Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), інформує, що при такому збільшенні навантаження на ресурси Реєстру стабільність його роботи під загрозою", - йдеться в заяві.

Згідно із заявою, в реалізованій конфігурації Реєстру декларацій наявні ресурсні спроможності дозволяють проводити до 5 тис. одночасних сесій і зберігати і обробляти до 1 млн декларацій на рік.

"Проте, очікується, що з 1 січня кількість одночасних сесій може зрости до 70 тисяч і бути на порядок вищою в дні пікових навантажень, а саме - наприкінці терміну подання е-декларацій. Кількість декларацій на другому етапі е-декларування (до 1 квітня) може сягнути 2,5 млн", - заявили в" УСС ".

ДП "УСС" зазначає, що раніше неодноразово акцентувало увагу на проблемах, пов'язаних з недостатністю ресурсів Реєстру. Однак дооснащення та модернізація ресурсу не були розпочаті.

"Змушені констатувати, що наявні ресурси, обладнання Реєстру не дозволяють забезпечити належні умови його роботи на другому етапі е-декларування. Час, виділений державою і суспільством на підготовку Реєстру до другого етапу подання е-декларацій, уже майже вичерпано, але жодну з проблем не вирішено", - відзначили в "УСС".

Теми: декларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Усі новини...
декларації
Життя та напівсмерть електронного декларування в п'яти історіях
Євроінтеграція: Посол ЄС радить Україні поновити е-декларування
Обов’язкове декларування можуть повернути вже восени – Арахамія
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: