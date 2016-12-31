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Е-декларации могут оказаться недоступными с 1 января

Суббота, 31 декабря 2016, 00:41
Е-декларации могут оказаться недоступными с 1 января

ГП "Украинские специальные системы" сообщает о возможном возникновении проблем, связанных с работой реестра е-деклараций во время второго этапа электронного декларирования, который начинается 1 января 2017 года.

Об этом говорится на сайте предприятия.

Отмечается, что на этом этапе количество субъектов декларирования может достичь 2 миллионов человек.

"Государственное предприятие "Украинские специальные системы" (ГП "УСС"), которое решением НАПК определено администратором Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, информирует, что при таком увеличении нагрузки на ресурсы Реестра стабильность его работы под угрозой", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, в реализованной конфигурации Реестра деклараций имеющиеся ресурсные возможности позволяют проводить до 5 тыс. одновременных сессий и хранить и обрабатывать до 1 млн деклараций в год.

"Однако, ожидается, что с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70000 и быть на порядок выше в дни пиковых нагрузок, а именно - в конце срока представления электронной декларации. Количество деклараций на втором этапе е-декларирования (до 1 апреля) может достичь 2,5 млн", - заявили в "УСС".

ГП "УСС" отмечает, что ранее неоднократно акцентировало внимание на проблемах, связанных с недостаточностью ресурсов Реестра. Однако дооснащение и модернизация ресурса не были начаты.

"Вынуждены констатировать, что имеющиеся ресурсы, оборудование Реестра не позволяют обеспечить надлежащие условия его работы на втором этапе е-декларирования. Время, выделенное государством и обществом на подготовку Реестра ко второму этапу предоставления е е-деклараций, уже почти исчерпано, но ни одна проблема не решена", - отметили в "УСС".

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларации
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