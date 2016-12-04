Грановський: я не знайомий з Онищенком і адвоката не пропонував

Народний депутат Олександр Грановський стверджує, що не знайомий з депутатом-втікачем Олександром Онищенком і не пропонував йому адвоката.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю.

"Доля розпорядилася так, що я особисто не знайомий з колегою по залу Олександром. Максимум, що мене з цією людиною пов'язує - мовчазний кивок голови при зустрічі під куполом. Упевнений, в Олександра навіть немає мого номера телефону", - стверджує Грановський.

"Звичайно, я не пропонував адвоката з будь-якими ініціалами з метою надання будь-якого роду послуг", - додав він.

Крім того, депутат заявив, що ніколи не брав участі в "скупці" голосів в залі Верховної Ради, і йому ніхто не пропонував за 2 з лишком роки депутатства жодної копійки за голос.

Грановський також зазначив, що жодного разу не чув з вуст Онищенка "предметний монолог на тему, а чому ж детективи НАБУ і прокурори САП помиляються", "як і чим пояснюються сотні годин прослуховування", "як нахабно брешуть всі ті, хто дали свідчення" .

"Також переконаний, що правоохоронці документували справу і фігурантів не один місяць. Якщо на секунду прибрати емоції в бік, то в разі, якщо влада щодня співпрацювала з Олександром, такі матеріали повинні бути в справі. Якщо їх немає, не вірю в компромат", - додав він.

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У той же час, адвокат Онищенка Андрій Циганков на своїй сторінці в Facebook натякнув, що може розірвати договір з депутатом і дати згоду правоохоронцям на розкриття адвокатської таємниці.

"Напевно, і клієнтам варто задуматися, що коли вони вважають, що можуть адвоката легко використовувати для різного роду стратегічних ігор і політичних забав, не особливо питаючи дозволу й поради на це у адвоката. Або ж коли вони запрошують адвоката в процес суто для того, щоб зафіксувати придуману ними змову проти правосуддя і їх особисто, жертвами якої вони нібито стали", - написав Циганков.

За його словами, в такому випадку "і адвокат вільний, захищаючи себе і своє чесне ім'я, трохи процесуально побешкетувати".

"Різниця лише в тому, що пустощі адвоката тут за гроші клієнта, а клієнт завжди грає за свої", - додав він.

За словами Циганкова, зазвичай це вигідно всім, окрім клієнта адвоката. "Тому перша витівка адвоката завжди повинна бути попереджувальною, як довга рішуча черга в повітря", - написав адвокат Онищенка.

"Залишилося ще кульбіт під куполом цирку виконати - розірвати договір і дати згоду правоохоронцям на розкриття адвокатської таємниці", - додав він.

Коментуючи заяви Онищенка про те, що під час зустрічей у Москві всі його розмови з Циганковим зводилися до того, щоб отримати 2 мільйони завдаток на вирішення питання, адвокат написав: "Дізнався знову про два мільйони, видно улюблена цифра у клієнта. Знову коробочка з двушкою? Адвокат обмежений в коментарях позицією клієнта, хоча, по-моєму, реалізує він право на захист якось не вірно і не процесуально".

"От цікаво, а чи готовий клієнт поліграфом суспільство побалувати, я пропонував це йому колись", - додав Циганков.

Як повідомлялося, в коментарі "Українській правді" Онищенко заявив, що Циганкова прислав до нього депутат від БПП Олександр Грановський.

"Це адвокат, якого прислав Грановський, коли Порошенко намагався домовитися (зі мною) у вересні. Тоді мені запропонували вирішення питання. Циганков повинен був стати переговірником і координатором між мною і правоохоронними органами", - сказав Онищенко.

На питання, чи контактував він коли-небудь з Грановським і чи хотів коли-небудь до нього звернутися за допомогою вирішити питання, Онищенко відповів: "Не контактував і не хотів (звертатися - УП)".

Циганков в інтерв'ю "Українській правді" заперечував, що його рекомендував Онищенку Грановський.

Українська правда