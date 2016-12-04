Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Автомайдан" приїхав до Авакова

Неділя, 4 грудня 2016, 12:28
Автомайдан приїхав до Авакова

Активісти "Автомайдану" провели акцію протесту "АвакOFF" з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 

Акцію анонсовано на 4 грудня, о 13:00 учасники заходу вирушили до помешкання глави МВС з місця збору у центрі Києва.

На паркані маєтку активісти розвісили плакати "Авакова в отставку", "С рюкзаком  на выход", привезли із собою рюкзаки, а під час акції скандували "Авакова на нари!" та "Ганьба!"

 
 
 

Як зазначили організатори акції, "саме Аваков є відповідальним за провал процесу атестації співробітників поліції зокрема і реформування Національної поліції та системи МВС загалом, через його кишенькових радників, що з весни 2016 року почали самі відбирати до складу атестаційних комісій таку ж саму кишенькову "громадськість", ми і вийшли з іншими організаціями з процесу атестації Нацполіції, який перетворився на фарс".

Активісти нагадали, що за час проведення атестації з лав Нацполіції було звільнено понад 5 тис. екс-міліціонерів - 7,7% від загальної кількості осіб, призначених як такі, що мали пройти атестацію та 4% від загальної кількості штату НП.

"Аваков повернув та повертає на керівні посади "перевірені" кадри старої системи МВС", - заявили у "Автомайдані" та нагадали спробу призначити керівником поліції Черкащини полковника Валерія Лютого, а Антона Шевцова - очільником Вінницької поліції, призначення на керівні посади Іллі Киви, Сергія Чеботаря, Василя Паскала, Вадима Трояна, Олексія Тахтая, Ігоря Клименка, Ігоря Купранця. 

"Перебуваючи на посаді міністра МВС з лютого 2014 року, Аваков провалив внутрішні розслідування щодо працівників МВС, які брали участь у репресіях проти активістів Майдану, ... фактично він особисто покриває всіх цих злочинців, як і корупціонерів у системі МВС", - заявили організатори акції.

Українська правда 

Теми: АваковреформиМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: