У поліції назвали імена загиблих внаслідок перестрілки у Княжичах

У Міністерстві внутрішніх справ та Нацполіції повідомили імена п’ятьох правоохоронців, які загинули в ніч на 4 грудня внаслідок перестрілки у н.п. Княжичі Броварського р-ну Київщини.

За даними МВС, під час виконання службових обов'язків трагічно загинули начальник відділу управління КОРД ГУ Нацполіції Києва, майор поліції Віталій Валецький, оперуповноважений управління оперативної служби ГУ Нацполіції Києва, старший лейтенант поліції Юліан Рудько, оперуповноважений управління оперативної служби ГУ Нацполіції Києва, лейтенант поліції Олександр Маніца, молодший інспектор Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони, старший сержант поліції Євген Куртєв та молодший інспектор Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони, старший сержант поліції Сергій Орлов.

Віталій Валецький Юліан Рудько Олександр Маніца Євген Куртєв Сергій Орлов

Як відомо, в ніч на 4 грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців під час спецоперації із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

Українська правда