У поліції розповіли деталі перестрілки у Княжичах

На місці перестрілки у н.п. Княжичі тривають слідчі дії, працює слідча група Нацполіції і прокуратури м.Броварів та Київської області.

Про це на брифінгу повідомив речник управління МВС Київської області Микола Жукович.

Коментуючи перестрілку в ніч на 4 грудня, внаслідок якої загинули 5 правоохоронців, Жукович повідомив, що у всіх учасників подій була табельна вогнепальна зброя - автоматична і пістолети - і у представників ГУ Нацполіції Києва, і у співпробітників поліції охорони. Також усі мали спецзасоби та були одягнуті у бронежилети.

"Можливо, було застосовано світлошумову гранату під авто, щоб знешкодили тих, хто в ньому перебував - а це, можливо, були і злочинці - так думали працівники КОРДу", - зазначив Жукович.

"У машині перебували представники поліції охорони, вона була розстріляна", - додав він.

Жукович уточнив, що у спецоперації було задіяно 2 екіпажі поліції охорони - 6 осіб, та співробітники поліції Києва, однак скільки - не уточнив.

"Наразі маємо 5 загиблих, про шостого, який нібито помер у Броварській лікарні - у поліції Київської області немає такої інформації", - додав Жукович.

Як відомо, в ніч на 4 грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців під час спецоперації із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області. Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) КК України.

Українська правда