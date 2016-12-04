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Організатори "Євробачення" заявили, що не переноситимуть конкурс до РФ

Неділя, 4 грудня 2016, 19:41
Організатори Євробачення заявили, що не переноситимуть конкурс до РФ

Організатори "Євробачення" - Європейський мовний союз (EBU) -  спростував повідомлення про можливе перенесення пісенного конкурсу з Києва до Москви.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву EBU.

Раніше німецьке видання Bild з посиланням на джерела повідомило про те, що оргкомітет "Євробачення" розглядає столицю РФ як можливе місце проведення конкурсу в 2017 році через проблеми з організацією заходу з боку України. 

Перший заступник гендиректора НТКУ Олександр Харебін запевнив, що Євробачення відбудеться в Україні і перенесене не буде

"Українська правда" у Threads

Теми: Євробачення
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