Організатори "Євробачення" заявили, що не переноситимуть конкурс до РФ

Організатори "Євробачення" - Європейський мовний союз (EBU) - спростував повідомлення про можливе перенесення пісенного конкурсу з Києва до Москви.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву EBU.

Раніше німецьке видання Bild з посиланням на джерела повідомило про те, що оргкомітет "Євробачення" розглядає столицю РФ як можливе місце проведення конкурсу в 2017 році через проблеми з організацією заходу з боку України.

Перший заступник гендиректора НТКУ Олександр Харебін запевнив, що Євробачення відбудеться в Україні і перенесене не буде.