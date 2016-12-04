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У поліції розповіли про затримання "банди з Княжичів"

Неділя, 4 грудня 2016, 21:20
У поліції розповіли про затримання банди з Княжичів

У Києві затримано зловмисників, яких підозрюють у скоєнні серії нападів на елітні приватні будинки та офісні приміщення, у їхніх авто та у помешканнях проводять обшуки.

Як повідомили у прес-службі Нацполції, про це заявив т.в.о. голови Національної поліції України Вадим Троян. 

За даними Трояна, у затриманих вилучено зброю, боєприпаси та спеціальне обладнання.

"Спільно із СБУ та ГПУ Національна поліція проводила розслідування діяльності злочинних груп, які займалася розбійними нападами та пограбуваннями населення, використовуючи форму правоохоронних органів. Спецоперація проводилася по усій країні.  Раніше слідчі поліції Києва розпочали кримінальні провадження за фактами розбійних нападів, у рамках цих проваджень проводилися гласні і негласні слідчі дії щодо документування злочинної діяльності зловмисників", - повідомив Троян.

В результаті оперативної роботи було виявлено злочинну групу, яка діяла на теренах Києва та Київської області.

"До складу злочинної групи входили кілька осіб, серед яких були вже судимі за розбої. Вранці 4 грудня у Деснянському районі на в’їзді у Київ оперативники впіймали банду, коли вони із с.Княжичі Броварського району мікроавтобусом "Мерседес Віто" приїхали до двох завчасно підготовлених автомобілів "Тойота Ленд Крузер 200" чорного кольору", -  зазначив Троян.

Троє з затриманих - мешканці Києва та області, ще один – зі Львівщини.

Правоохоронці проводять слідчі дії, зокрема і обшуки за адресами їх проживання. Серед іншого вилучено автоматичну зброю, гранати РГД та Ф-1, запали, підствольні гранати, тротилові шашки.

У транспортних засобах виявлено арсенал зброї (зокрема два пістолети "Глок", пістолет Макарова із глушником), боєприпаси, у тому числі гранати, спеціальне тактичне обладнання (рації, пристрої для заглушення радіосигналів) та інші речові докази, які вказують на їх протиправну діяльність.

Кримінальні провадження розслідуються за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо додаткової правової кваліфікації їхніх дій.

 
 
 

Як відомо, в ніч на 4  грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців під час спецоперації із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії  пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області. Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) КК України. 

Українська правда 

Теми: КиївКиївська областьполіціякримінал
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