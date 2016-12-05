У Раді хочуть створити комісію для розслідування заяв Онищенка

Депутат від БПП, дружина генпрокурора Ірина Луценко вважає, що стаття в авторитетній британській газеті The Independent про депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка, у якій він розповів про корупцію у Раді, вийшла за гроші.

Про це вона заявила у понеділок під час погоджувальної ради парламенту.

"На сьогоднішній день нова тема конфлікту – нібито про тотальну корупцію в парламенті. І саме дивне у цій ситуації це те, що звинувачення нам заявляє людина, яку саме звинуватили в корупції на газових оборудках щодо привласнення нею 3 млрд гривень. Я маю на увазі пана Онищенка. Публікація вийшла в газеті Independent, яка належить російському олігарху (Олександру) Лєбєдєву", – сказала вона.

За словами Луценко, розмістити цю статтю також пропонувалося низці німецьких видань, однак вони відмовилися.

На її думку, метою таких публікацій є бажання "ворога" розхитати ситуацію в Україні і добитися позачергових виборів Верховної Ради.

"Недаремно втікач-депутат намагається викликати конфлікт між двома головними, найсильнішими, найбільшими фракціями, які утворили коаліцію – це Блок Петра Порошенка і "Народний фронт", – сказала вона.

На її думку, після невдачі з організацією масових протестів в Україні, "нас атакують статтями у засобах масової інформації, за якими ховаються дуже серйозні гроші", а здійснює цю атаку Москва.

У свою чергу голова фракції Максим Бурбак заявив, що ця стаття може стати частиною загрози "політичної кризи, яка може стати таранним випробуванням для країни на фоні війни і економічних викликів".

Він нагадав, що у статті Онищенко заявляв, що витратив 30 млн доларів на дискредитацію уряду Арсенія Яценюка.

"Це не новина для "Народного фронту". Ми знали, що це замовна кампанія і багато разів про це заявляли. Але цього разу ми вимагаємо назвати прізвища тих, хто отримував ці кошти і хто був замовником цькування Арсенія Яценюка і його уряду. І хто і з якою метою добивався його відставки, підриваючи довіру до демократичної команди, делегованої до влади після Майдану", – сказав він.

У свою чергу голова Радикальної партії Олег Ляшко сказав, що заяви Онищенка можуть стати причиною глибокої політичної кризи. Він нагадав, що звинувачував Онищенка у політичній корупції та підкупах політиків ще раніше, однак реакції на це не було.

Він додав, що його фракція вимагає розслідування заяв Онищенка і вже підготувала проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з цього приводу.

"Коли колега Онищенко заявляє, що 70 депутатів парламенту беруть гроші щомісяця від 20 до 100 тисяч доларів, коли народний депутат Онищенко, корупціонер, заявляє, що голосування (за) генерального прокурора (Юрія Луценка) було за гроші, відставка голови Служби безпеки (Валентина) Наливайченка була за гроші і цілий ряд інших законів голосувалися за гроші – і ви хочете мені сказати, що ми маємо не звертати на це уваги?" – сказав Ляшко.

Як відомо, у статті Онищенко заявив, що заплатив за своє депутатство 6 млн доларів високопоставленому парламентарієві. Також він стверджував, що на прохання високопоставленого чиновника протягом 10 місяців здійснював дискредитацію уряду Яценюка, витрачаючи на це 3 млн доларів на місяць.

Олег Шанковський, УП