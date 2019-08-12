Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Слузі народу" подумують про ліквідацію "Мінстеця"

Понеділок, 12 серпня 2019, 13:43

Джерело: інтерв'ю народного обранця Олександра Корнієнка. "РБК-Україна".

У партії "Слуга народу" припускають, що Міністерство інформаційної політики стане частиною певного гуманітарного міністерства.

Пряма мова Олександра Корнієнка, який може очолити партію "Слуга народу": "Ми сподіваємося, що буде структурна реформа. Ми вже говорили про те, що треба зменшити кількість міністерств. Можливо, буде таке гуманітарне "супер-міністерство", яке включатиме кілька міністерств".

Ідею мажоритарника від "Слуги народу" Сергія Швеця ухвалити закон про правила роботи ЗМІ в умовах війни Корнієнко прокоментував так "Тут ідеться більше про дотримання певних рамок для журналістів, щоб не називали біле зеленим, а коричневе квадратним. Якщо є представники окупаційних військ, то це представники російських окупаційних військ, а не якісь "ополченці".

Корнієнко наголосив, що Швець пропонував винести це на опитування для людей, а він сам вважає, що Україні треба посилитися в інформаційній війні.

"Інформаційна війна є значною складовою гібридної війни, і ми фактично багато в чому її "злили", багато в чому через позицію Міністерства інформаційної політики та взагалі за його недосконалий функціонал", – сказав він.

"Тому у нас зараз назріває концепція реформування цієї сфери, можливо, створення єдиного органу виконавчої влади, який буде займатися всією гуманітарною політикою", – пояснив Корнієнко.

"У нас буде єдиний гуманітарний комітет, і ми хочемо, щоб туди також увійшла інформаційна політика, комітет свободи слова залишиться окремо якраз для того, щоб не обмежували свободу слова", – додав він.

Способів посилення в інформаційній війні, на думку Корнієнка, багато:

"Один із способів уже запропонував Кирило Тимошенко (заступник голови Офісу президента – ред.) – це створювати свій інформаційний продукт російською мовою, який буде транслюватися на окупованих територіях і на весь світ. Але це більше стратегія нападу. А війна – це також захист.

Ще один із шляхів полягає в захисті себе – вибудовуванні якихось рамок, рамок щодо концентрації телеканалів, чим буде якраз займатися гуманітарний комітет, рамок щодо структурування подачі інформації про війну, про що власне говорить Сергій.

Це для того, щоб ми перебували в єдиному розумінні і більше могли захистити себе як країну від зовнішніх медіа-маніпуляцій".

Передісторія:

  • Міністерство інформаційної політики Верховна Рада створила 2 грудня 2014 року, його очолив Юрій Стець, близький до тодішнього президента Петра Порошенка. Через це в народі відомство прозвали "Мінстець".
  • Як мету МІПу декларували відбиття інформаційних атак Росії проти України в умовах гібридної війни.
  • Юрій Стець у 2017 році подавав у відставку з посади за станом здоров’я, але він залишається міністром. Перша заступниця міністра Еміне Джапарова виконує обов’язки Стеця за його відсутності.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуКабінет міністрівСтецьсвобода словаЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
Усі новини...
Реклама: