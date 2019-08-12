У "Слузі народу" подумують про ліквідацію "Мінстеця"

Джерело: інтерв'ю народного обранця Олександра Корнієнка. "РБК-Україна".

У партії "Слуга народу" припускають, що Міністерство інформаційної політики стане частиною певного гуманітарного міністерства.

Пряма мова Олександра Корнієнка, який може очолити партію "Слуга народу": "Ми сподіваємося, що буде структурна реформа. Ми вже говорили про те, що треба зменшити кількість міністерств. Можливо, буде таке гуманітарне "супер-міністерство", яке включатиме кілька міністерств".

Ідею мажоритарника від "Слуги народу" Сергія Швеця ухвалити закон про правила роботи ЗМІ в умовах війни Корнієнко прокоментував так "Тут ідеться більше про дотримання певних рамок для журналістів, щоб не називали біле зеленим, а коричневе квадратним. Якщо є представники окупаційних військ, то це представники російських окупаційних військ, а не якісь "ополченці".

Корнієнко наголосив, що Швець пропонував винести це на опитування для людей, а він сам вважає, що Україні треба посилитися в інформаційній війні.

"Інформаційна війна є значною складовою гібридної війни, і ми фактично багато в чому її "злили", багато в чому через позицію Міністерства інформаційної політики та взагалі за його недосконалий функціонал", – сказав він.

"Тому у нас зараз назріває концепція реформування цієї сфери, можливо, створення єдиного органу виконавчої влади, який буде займатися всією гуманітарною політикою", – пояснив Корнієнко.

"У нас буде єдиний гуманітарний комітет, і ми хочемо, щоб туди також увійшла інформаційна політика, комітет свободи слова залишиться окремо якраз для того, щоб не обмежували свободу слова", – додав він.

Способів посилення в інформаційній війні, на думку Корнієнка, багато:

"Один із способів уже запропонував Кирило Тимошенко (заступник голови Офісу президента – ред.) – це створювати свій інформаційний продукт російською мовою, який буде транслюватися на окупованих територіях і на весь світ. Але це більше стратегія нападу. А війна – це також захист.

Ще один із шляхів полягає в захисті себе – вибудовуванні якихось рамок, рамок щодо концентрації телеканалів, чим буде якраз займатися гуманітарний комітет, рамок щодо структурування подачі інформації про війну, про що власне говорить Сергій.

Це для того, щоб ми перебували в єдиному розумінні і більше могли захистити себе як країну від зовнішніх медіа-маніпуляцій".

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