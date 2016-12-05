Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Онищенко казав, що хоче купити 112 канал для себе - Пасенюк

Понеділок, 5 грудня 2016, 13:17
Онищенко казав, що хоче купити 112 канал для себе - Пасенюк

Керуючий директор ICU Макар Пасенюк вперше розповів про свою роль у переговорах з купівлі телеканалу 112.

Так, в інтерв'ю Ліга.нет, Пасенюк повідомив, що в травні 2015 року працював з цього питання з Олександром Онищенком. Нагадаємо, Онищенко стверджує, що його попросили купити телеканал для Порошенка навесні 2015 року, але переговори зірвалися.

"Конкретно по 112-му моє залучення зводиться до дуже короткої роботи з Олександром Онищенком у травні 2015 року. Він звернувся до мене з запитом оцінити актив і структурувати угоду з купівлі 112-го. Коли з'ясувалося, що власник каналу Андрій Подщипков змінив свої наміри і вже не продає канал, необхідність у моїх послугах відпала", - заявив Пасенюк.

За його словами, пізніше до нього звернувся Віктор Поліщук і повідомив, що хоче придбати для себе канал 112 Україна. Нагадаємо, Поліщук – власник скандального банку "Михайлівський", за словами колишнього креативного продюсера 112 каналу Зубрицького, також брав участь у переговорах з купівлі телеканалу для Порошенка.

"Коли на прохання Поліщука я прийшов на зустріч з продавцем, то не побачив Андрія Подщипкова, який був раніше мені представлений як власник. Тоді я покинув переговорний процес за власною ініціативою, запідозривши спробу маніпулювати моїм ім'ям", - сказав Пасенюк.

При цьому він заявляє, що не знав про те, що канал хотіли купити для Порошенка.

"Ні Онищенко, ні Поліщук не вели мову, що вони діють в чиїхось інтересах. Обидва говорили, що хочуть придбати цей актив для себе", - сказав він.

За словами Пасенюк, в документах власником значився Андрій Подщипков.

Як відомо, Пасенюк займався передачею частки президента Порошенка в "Roshen" в "сліпий траст.

Детальніше про спроби Порошенка купити 112 каналу читайте у статті Розвели як кошенят: Чому провалилося придбання 112 каналу.

Теми: ОнищенкоЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
Онищенко
УП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі
Ексдепутат-утікач Онищенко отримав громадянство Північної Македонії
ВАКС арештував стайню Онищенка в Німеччині
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: