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В ЄС пояснили позицію щодо мораторію на експорт лісу-кругляка

Вівторок, 6 грудня 2016, 02:30

Заборона на експорт не запобігає вирубці лісів, вона також не попереджає нелегальну лісозаготівлю чи контрабанду лісу, адже через цю заборону подібна незаконна діяльність стає ще прибутковішою.

Про це йдеться у заяві Европейського представництва в Україні.

В ЄС наголошують, що попри заборону на експорт лісу-кругляка в Україні продовжується незаконна лісозаготівля та контрабанда деревини і причина цього полягає в тому, що мораторій служить потребам деяких зацікавлених груп у деревообробній промисловості, дозволяючи їм отримувати винятковий та необмежений доступ до лісових ресурсів, аби власноруч ними скористатися.

ЄС виступає проти нинішньої заборони на експорт лісу-кругляка, бо вона є обмеженням вільної торгівлі. Вона суперечить міжнародним зобов'язанням України в рамках Світової організації торгівлі та в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Угоди про вільну торгівлю, які стимулюють економічне зростання та створюють робочі місця для обох партнерів, означають рівний доступ до ринків одне одного.

Також у представництві ЄС запевняють, що поділяють занепокоєння, що їх висловлюють ті громадяни України, які турбуються про українські ліси та виступають проти неконтрольованої вирубки лісів, незаконної лісозаготівлі чи обкрадання українських природних ресурсів. ЄС підтримуює підвищення штрафів за такі порушення та більш ефективні правоохоронні заходи в цій сфері.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз очікує від України виконання ряду умов для видачі чергового траншу макрофінансової допомоги на суму 600 мільйонів євро. Ключовими умовами є зняття мораторію на експорт лісу-кругляка, запровадженого Україною в 2015 році терміном на 10 років, а також організація виплат внутрішнім переселенцям.

Теми: ЄСасоціаціягроші
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