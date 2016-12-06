Мін'юст оголосив конкурс на головного люстратора

Міністерство юстиції оголосило проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора департаменту з питань люстрації.

Відповідний наказ за підписом заступника міністра Ганни Онищенко оприлюднено 6 грудня на офіційному сайті.

Відбір обіцяють провести за принципами повної відкритості.

Участь у конкурсному відборі зможуть взяти всі, хто відповідатиме кваліфікаційним вимогам. Строк подачі документів становить 30 днів з моменту публікації наказу.

"На час проведення конкурсного відбору куратором роботи департаменту з питань люстрації призначено заступника Міністра юстиції Сергія Петухова", – сказано в наказі.

Анна Калинчук, чиє призначення т.в.о. голови департаменту Онищенко напередодні заблокувала, підтвердила "Українській правді" свій попередній намір не подавати свою кандидатуру на конкурс.

Калинчук зазначила у коментарі УП у вівторок, що планує працювати в департаменті до того моменту поки не буде сформовано нову Громадську раду з питань люстрації.

"Відповідно після обрання нового директора департаменту залишатимусь у команді до того моменту, поки робота не буде налагоджена повною мірою. Все таки комусь потрібно координувати процеси, найбільше ті, що пов'язані із представництвом інтересів інституту люстрації в судах. Після цього – відставка", – сказала вона.

Як повідомлялося, у Міністерстві юстиції склалася конфліктна ситуація навколо департаменту з питань люстрації., коли заступник міністра Ганна Онищенко заблокувала призначення 23-річної Анни Калинчук на посаду т.в.о. голови департаменту.

Онищенко мотивувала це тим, що кандидатура Калинчук викликала "суттєвий негативний резонанс у ЗМІ та суспільстві".

У свою чергу Калинчук зазначала, що її призначення т.в.о. було погоджено відкритою процедурою та схвалено колективом департаменту.

Українська правда