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Росіяни етапують Карпюка – адвокат

Вівторок, 6 грудня 2016, 13:27
Росіяни етапують Карпюка – адвокат
FB Антон Наумлюк

Незаконно засудженого в Росії Миколу Карпюка везуть по етапу у Володимирську область Росії.

Про це повідомляє у вівторок адвокат Ілля Новіков.

"Миколу Карпюка зараз етапують у Володимирську область. Станіслав Клих залишається в Грозному", – написав він.

Як відомо, Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів.

Українська правда

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Теми: заручникиРосія
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