Росіяни етапують Карпюка – адвокат
Незаконно засудженого в Росії Миколу Карпюка везуть по етапу у Володимирську область Росії.
Про це повідомляє у вівторок адвокат Ілля Новіков.
"Миколу Карпюка зараз етапують у Володимирську область. Станіслав Клих залишається в Грозному", – написав він.
December 6, 2016
Як відомо, Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.
За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.
Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.
Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів.
Українська правда