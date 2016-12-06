Аваков щедро дарував зброю цивільним, але дехто купував її сам

За керівництва Арсена Авакова Міністерством внутрішніх справ нагородну зброю видали депутатам, прокурорам, суддям, двом прем'єр-міністрам і телеведучій.

Мар'яні Мотрунич для розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" вдалося отримати копії 35 наказів про нагородження цивільних осіб.

Серед таких – Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман (двічі), Олександр Турчинов, Віталій Кличко, Микола Княжицький, Оксана Корчинська, Андрій Білецький, Олексій Мочанов, Яна Конотоп.

Загалом за час керівництва МВС Аваков вручив 2200 одиниць зброї, повідомляє bihus.info.

Цивільних нагороджували "за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового і громадянського обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть".

Аваков у інтерв'ю програмі заявив: "Нагородну зброю я вручав і буду вручати, це повноваження міністра і це добра справа".

У перший рік на посаді Аваков нагороджував вищі щаблі. Тодішньому прем’єру Арсенію Яценюку видали ізраїльський пістолет Jericho 941 FBL, а за рік і кулемет Максим. (До того ж Міноборони відзначило Яценюка пістолетом-кулеметом Thompson зразка 1928 року.)

Володимир Гройсман у 2014 році теж отримав пістолет Jericho 941 FBL, а потім Аваков нагородив його штурмовою гвинтівкою Fort-221 з коліматорним прицілом Mepro 21.

Влітку Аваков казав, що нагородив зброєю 97 депутатів. "Наші гроші" з’ясували частину імен: Валерій Головко і Микола Княжицький отримали пістолети Fort 17-05, Олександр Дубовий – пістолет Glock 17, а Оксана Корчинська – пістолет Kel-Tek PF-9.

Корчинська пояснила, що як координатор штабу АТО вона "кожен тиждень-другий" проводить на фронті, і нагородна зброя – її "єдиний самозахист" у зоні АТО.

Зорян Шкіряк має нагородний Glock 26 і пістолет Fort 17. Крім того, у жовтні 2014 року радник голови МВС зі стратегічного аналізу та прогнозування отримав АКС-74. Цю посаду обіймав Шкіряк, але він заперечує, що має автомат.

У київського міського голови Віталія Кличка – револьвер "Альфа". У секретаря Київської міськради Олексія Резнікова – пістолет Taurus.

Телеведучу "5 каналу", дружину міністра інформаційної політики Яну Конотоп влітку 2014 року нагородили Glock 17. Юрій Стець, який є кумом президента, не знає, за що нагородили його дружину. Аваков пов’язує це з бійцями АТО: "Якщо є в неї (журналістки) нагородна зброя, пригадую, що ніби є, то вона робила нашу справу разом з оцими хлопцями…".

Між тим, міністр оборони у 2015 році подарував Конотоп до дня народження компактний пістолет ПСМ. Конотоп пояснила, що це для захисту родини.

Голова Вищого адміністративного суду України Олександр Нечитайло, який має карабіни Blazer, Krieghoff і Sauer, а також пістолет Стєчкіна від Міноборони, від МВС отримав пістолет Taurus. Суддя пояснив, що має захищати себе.

Керівник Київського апеляційного суду Андрій Горяйнов і голова Київського апеляційного господарського суду Олег Хрипун також отримали від МВС пістолети Taurus

Заступник голови Вищого госпсуду Сергій Могил отримав Fort 17-05. А у судді Конституційного суду Сергія Саса є пістолет Марголіна.

У скандального прокурора Києва Сергія Юлдашева – пістолет Taurus PT 809 і револьвер Smith&Wesson SW1911, а у голови Київської міської митниці Юрія Дворака – Taurus.

МВС виділяє зброю для нагородження зі складів, однак із сучасної зброї там може бути "Форт" і Jericho, але не Smith&Wesson, Glock 17, Kel-Tec. У кількох наказах про нагородження зазначено: "прийняти до каси кошти як відшкодування витрат на закупівлю зазначеного майна". Виходить, МВС легалізує зброю, яку купують самі нагороджені.

Так Олександр Турчинов як в.о. президента у 2014 році отримав спортивний револьвер Alfa.

Речник МВС Артем Шевченко пояснив: "Людина хоче якийсь зразок зброї, який не є в даному разі в розпорядженні Міністерства внутрішніх справ, але вона за свої кошти готова придбати його. Таким чином він купує, фактично, цей зразок зброї, заохочується ним за заслуги відповідно до обґрунтування зазначеного у клопотанні".