У куми Порошенка два пістолети - від Авакова і Полторака
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив пістолетом дружину міністра інформполітики Юрія Стеця і кума Петра Порошенка, телеведучу "5-го каналу" Яну Конотоп.
Про це йдеться у сюжеті програми "Наші гроші".
Конотоп нагородили вогнепальним пістолетом Глок 17, калібру 9 мм.
В наказі Авакова від 2 липня 2014 року сказано, що вручають відзнаку "за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового і громадянського обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть".
У коментарі програмі Аваков зазначив, що Конотоп нагороджена за справи у зоні АТО.
"Яна Конотоп, якщо є в неї нагородна зброя, пригадую, що ніби є, то вона робила нашу справу разом з оцими хлопцями, в тому числі в зоні антитерористичної операції за ці роки", - сказав міністр.
Такий пістолет коштує в Україні близько 2 тисяч доларів.
З наказу видно, що зброю виділив Департамент матеріального забезпечення МВС.
Як відомо, Міноборони у 2015 році також нагородило Конотоп пістолетом – ПСМ.