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У куми Порошенка два пістолети - від Авакова і Полторака

Четвер, 1 грудня 2016, 17:06

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив пістолетом дружину міністра інформполітики Юрія Стеця і кума Петра Порошенка, телеведучу "5-го каналу" Яну Конотоп.

Про це йдеться у сюжеті програми "Наші гроші".

Конотоп нагородили вогнепальним пістолетом Глок 17, калібру 9 мм.

 
Наші гроші

В наказі Авакова від 2 липня 2014 року сказано, що вручають відзнаку "за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового і громадянського обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть".

У коментарі програмі Аваков зазначив, що Конотоп нагороджена за справи у зоні АТО.

"Яна Конотоп, якщо є в неї нагородна зброя, пригадую, що ніби є, то вона робила нашу справу разом з оцими хлопцями, в тому числі в зоні антитерористичної операції за ці роки", - сказав міністр.

Такий пістолет коштує в Україні близько 2 тисяч доларів.

З наказу видно, що зброю виділив Департамент матеріального забезпечення МВС.

Як відомо, Міноборони у 2015 році також нагородило Конотоп пістолетом – ПСМ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоАваковПолторак
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