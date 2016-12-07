Україна вимагає відкрити "Золоте" і прибрати війська з Дебальцевого

Україна готова до відновлення роботи КПВВ "Золоте" до 10 грудня 2016 року, але бойовики блокують відкриття.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомила прес-секретар Кучми Дарка Оліфер.

"Головна тема в підгрупі з безпеки - імплементація рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів. Представники ОРЛО продовжують порушувати режим припинення вогню в районі Станиці Луганської, зриваючи таким чином реалізацію рамкового рішення", - написала вона.

Також, за словами Оліфер, Україна ставить питання про демілітаризацію Дебальцевого. "Ми наполягаємо: розведення сил і засобів повинно відбуватися від лінії, визначеної Меморандумом 19 вересня 2014 року за умови повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення", - написала вона.

"І в підгрупі з безпеки, і в гуманітарній підгрупі, і в контексті соціально-економічних проблем гостро стоїть питання відкриття КПВВ в Золотому. Представники "ОРЛО" як і раніше не дають виразних пояснень про причини блокування відкриття КПВВ. Україна вкотре на всіх рівнях підтвердила свою повну готовність до відновлення роботи цього пункту пропуску до 10 грудня 2016 року", - зазначила Оліфер.

Крім того, контактгрупа доручила підгрупі з економічних питань в максимально стислі терміни організувати підписання протоколу, який би дозволив розблокувати роботу Попаснянського водоканалу на території Луганської області.

Як відомо, раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомило, що понад 500 тисяч жителів окупованих територій Луганської області можуть залишитися без води через бездіяльність так званої "влади" ОРЛО.

Українська правда