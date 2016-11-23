Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОРЛО не платить за водопостачання, мешканці можуть залишитися без води

Середа, 23 листопада 2016, 01:46
ОРЛО не платить за водопостачання, мешканці можуть залишитися без води

Більше 500 тисяч жителів окупованих територій Луганської області можуть залишитися без води через бездіяльність так званої "влади" ОРЛО.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

"У зв’язку з несплатою окремими районами Луганської області за поставлену воду, понад півмільйона мешканців регіону, переважна більшість яких проживає на непідконтрольній Україні території, можуть залишитися без водопостачання", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що така ситуація склалася через систематичне ненадходження платежів за обсяги води, спожиті на непідконтрольній території протягом останніх років.

"В результаті, борг водопостачального підприємства КП "Попаснянський районний водоканал" за спожиту електроенергію перевищив 121 млн грн і загрожує банкрутством підприємства. Наслідком цього може стати повне припинення водопостачання у регіоні, як на непідконтрольній, так і на підконтрольній українському Уряду території, що призведе до гуманітарної та екологічної катастрофи", - відзначили в міністерстві.

Міністерство підкреслює, що українська сторона вживає всіх можливих заходів для недопущення розвитку ситуації за таким сценарієм. Зокрема, було відремонтовано водогони, встановлені прилади обліку, прийнятий відповідний тариф на водопостачання і т.д.

Також в якості тимчасового заходу, була досягнута домовленість з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, який надав кошти, що дозволило не припиняти водопостачання протягом останніх двох місяців. Це також дозволило розпочати опалювальний сезон.

"Натомість, представники ОРЛО, всупереч Мінським домовленостям, продовжують ігнорувати  ініційовані українською стороною пропозиції щодо вирішення питання сплати за поставлену воду", - йдеться в заяві.

Теми: ЛНР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
ЛНР
Щоб потиснути руку Путіну, ватажок "ЛНР" тиждень просидів на карантині у Москві – ЗМІ
Бойовик "ЛНР" очолює завод у Дніпрі і підписує контракти з державою – Bihus.Info
Не HIMARS, а С-300: Генштаб спростував наклеп окупантів про жертв у Новопскові
Останні новини
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
Усі новини...
Реклама: