Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко схвалив закон, без якого Україна могла втратити Євробачення

Середа, 7 грудня 2016, 17:15

Президент Петро Порошенко підписав закон, що дозволяє проводити закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення Євробачення-2017, з переговорною процедурою.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради, повідомляють "Українські новини".

Згідно із законом, перелік цих товарів, робіт та послуг встановлюється на підставі рішення Кабінету Міністрів. Можливість проведення таких закупівель за переговорною процедурою діє до 14 травня 2017 року.

Як відомо, Рада прийняла цей закон 17 листопада. Під час обговорення закону, ряд депутатів заявляли, що неприйняття закону може зірвати закупівлі і позбавити Україну права проводити конкурс, яке автоматично відійде Росії.

Більше про Євробачення читайте в статті "Загрози втрати Євробачення та Суспільного. Чи уникне їх Україна".

Теми: ЄвробаченняПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
Євробачення
Ткаченко повідомив, що звертався до EBU щодо виступу Зеленського на Євробаченні
Росія запустила ракети по Україні під час фіналу Євробачення – Міноборони
Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: