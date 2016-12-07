Порошенко схвалив закон, без якого Україна могла втратити Євробачення

Президент Петро Порошенко підписав закон, що дозволяє проводити закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення Євробачення-2017, з переговорною процедурою.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради, повідомляють "Українські новини".

Згідно із законом, перелік цих товарів, робіт та послуг встановлюється на підставі рішення Кабінету Міністрів. Можливість проведення таких закупівель за переговорною процедурою діє до 14 травня 2017 року.

Як відомо, Рада прийняла цей закон 17 листопада. Під час обговорення закону, ряд депутатів заявляли, що неприйняття закону може зірвати закупівлі і позбавити Україну права проводити конкурс, яке автоматично відійде Росії.

Більше про Євробачення читайте в статті "Загрози втрати Євробачення та Суспільного. Чи уникне їх Україна".