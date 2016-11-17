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Рада прийняла необхідний для "Євробачення" закон

Четвер, 17 листопада 2016, 16:56

Рада дозволила проводити закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки і проведення міжнародного конкурсу естрадної пісні "Євробачення-2017", за переговорною процедурою.

За прийняття в цілому законопроекту №5319 проголосували 229 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно із законопроектом, перелік цих товарів, робіт і послуг встановлюється на підставі рішення Кабмін.

Можливість проведення подібних закупівель за переговорною процедурою діє до 14 травня 2017 року.

Більше про Євробачення читайте в статті "Загрози втрати Євробачення та Суспільного. Чи уникне їх Україна".

Теми: Євробачення
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