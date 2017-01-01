Вислані російські дипломати полетіли з США

Літак з російськими дипломатами, висланими американською адміністрацією з США, вилетів з Вашингтона.

Про це повідомили в неділю російському агентству РИА Новости в прес-службі посольства РФ.

"Літак злетів, всі полетіли", - повідомили там.

Раніше в адміністрації президента Росії повідомляли, що для вивезення російських дипломатів і членів їх сімей до США буде направлений літак спеціального льотного загону "Росія" Управління справами президента РФ.

Пізніше представник посольства РФ у Вашингтоні Микола Лахонін повідомив, що лайнер Іл-96 приземлився у вашингтонському аеропорту імені Даллеса.

Як відомо, 29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, як переконаний Вашингтон, стоїть Москва.

Росія заперечує звинувачення і обіцяє заходи у відповідь на санкції США.

Водночас сам Путін заявив, що Росія не висилатиме американських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Сполучених Штатів.

Новообраний президент США Дональд Трамп встиг похвалити рішення президента РФ.