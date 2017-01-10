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Пентагон: Дні ІДІЛ в Мосулі та Рацці злічені

Вівторок, 10 січня 2017, 02:06

Визвольні сили в Іраку і Сирії, які протистоять ІДІЛ, за підтримки військ міжнародної коаліції, останнім часом закріпили успіх в процесі відновлення контролю над містами Мосул і Ракка, які терористи проголосили своїми "столицями".

З відповідною заявою виступив у понеділок представник Міністерства оборони США капітан Джефф Девіс, передає "Укрінформ".

"Бойовики ІДІЛ (в Мосулі - ред.) оточені з усіх боків переважаючими силами. На додаток до цього вони стикаються з опором в самому місті і щодня потрапляють під бомбардування і артилерійський обстріл коаліції", - заявив він.

Девіс підкреслив, що "Ісламська держава" в цьому місті не має можливості отримати підкріплення або поповнення запасів.

"Ми вважаємо, що їхні дні злічені, зокрема, в східній частині Мосула, і вони починають розуміти це", - зазначив представник Пентагону.

Він заявив, що в Рацці визвольні сили також просуваються вперед відразу за кількома напрямками для відновлення контролю над містом.

Так, за його словами, успіх наземних операцій відзначається на півночі і північному заході Ракки. Крім того, сирійські сили щільно оточили місто, яке до цих пір контролюється бойовиками.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяСША
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