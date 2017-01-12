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Суд не зобов’язував НАБУ закривати "справу Мартиненка" – ЗМІ

Четвер, 12 січня 2017, 12:31

Солом’янський суд міста Києва своєю ухвалою від 11 січня не зобов’язував детективів НАБУ закрити справу щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка, а зобов’язав їх розглянути клопотання захисника депутата та протягом 10 днів винести рішення з цього приводу.

Про це йдеться у тексті ухвали, яка є у розпорядженні журналістів програми "Схеми", передає "Радіо Свобода".

 

У тексті ухвали також йдеться, що повний її текст разом з мотивувальною частиною буде оголошено 16 січня о 15 годині 30 хвилин.

"Суд не може ухвалити рішення за детектива у цьому випадку, детектив має ухвалювати таке рішення на свій розсуд, виходячи з обставин справи", – наголошує юрист ГО "Центр протидії корупції" Ольга Веретільник.

Раніше прес-служба екс-депутата поширила повідомлення, що 11 січня "суд зобов’язав НАБУ закрити кримінальне провадження, в якому фігурує Мартиненко".

Скандали навколо Миколи Мартиненка спалахнули після того, як народний депутат Сергій Лещенко заявив про корупційні звинувачення проти народнофронтівця у Швейцарії.

За словами Лещенка, там Мартиненка звинувачують у хабарництві й відмиванні грошей, а саме в отриманні 30 мільйонів франків на банківські рахунки в цій країні від чеської фірми Škoda JS, яка отримала підряд від української державної компанії "Енергоатом".

За повідомленнями, Мартиненко неофіційно контролює цю компанію. Крім того, стало відомо й про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії.

Він ці звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.

Днями директор НАБУ Артем Ситник заявив, що його відомство готується найближчим часом винести остаточне рішення в кримінальному провадженні, де фігурує колишній народний депутат фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко.

У той же час Ситник підкреслив, що "прогнозувати рішення судів дуже важко".

Детально про справу Мартиненка читайте тут.

"Українська правда" у Threads

Теми: МартиненкоНАБУ
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