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НАЗК розподілило партіям кошти з бюджету: Опоблок не відмовлявся

Четвер, 12 січня 2017, 15:17
НАЗК розподілило партіям кошти з бюджету: Опоблок не відмовлявся

Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій у 2017 році.

Про це повідомила в четвер у Facebook голова НАЗК Наталія Корчак.

Відповідним рішенням передбачається надання: "Народному фронту" – 113 млн 753,5 тис. грн, "Блоку Порошенка" – 112 млн 103,6 тис. грн , "Самопомочі" – 56 млн 394,56 тис. грн , "Опозиційному блоку" – 48 млн 467,7 тис. грн., РПЛ - 38 млн 257,9 тис. грн, "Батьківщині" – 29 млн 182,2 тис. грн.

Об'єднанню "Самопоміч" за збереження гендерної квоти під час парламентських виборів передбачено 44 млн 239,94 тис. грн.

Крім того, Корчак відповіла тим, у кого виникають питання щодо "Опоблоку", який у 2016 році "відмовився від державного фінансування".

На даний момент у НАЗК немає жодної заяви про відмову від фінансування, наголосила вона.

Після рішення про розподіл коштів, Національне агентство на наступному засіданні прийматиме рішення про виділення коштів партіям за І квартал 2017 року.

Як відомо, Національне агентство із запобігання корупції розподілило 391 млн гривень на фінансування статутної діяльності партій у 2016 році.

Право на державне фінансування мають партії, які на останніх виборах у Верховну Раду (2014 рік) набрали більше 5% голосів виборців.

Українська правда

Теми: НАЗКпартії
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