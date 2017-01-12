НАПК поделило деньги между партиями: Оппоблок не отказывался

Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году.



Об этом сообщила в четверг в Facebook председатель НАПК Наталья Корчак.



Соответствующим решением предусматривается предоставление: "Народному фронту" – 113 млн 753,5 тыс. грн, "Блоку Порошенко" – 112 млн 103,6 тыс. грн, "Самопомочи" – 56 млн 394,56 тыс. грн, "Оппозиционному блоку" – 48 млн 467,7 тыс. грн., РПЛ - 38 млн 257,9 тыс. грн, "Батькивщине" – 29 млн 182,2 тыс. грн.



Объединению "Самопомич" за сохранение гендерной квоты во время парламентских выборов предусмотрено 44 млн 239,94 тыс. грн.



Кроме того, Корчак ответила тем, у кого возникают вопросы по "Оппоблоку", который в 2016 году "отказался от государственного финансирования".



На данный момент в НАПК нет какого-либо заявления об отказе от финансирования, подчеркнула она.



После решения о распределении средств, Национальное агентство на следующем заседании будет принимать решение о выделении средств партиям за I квартал 2017 года.

Как известно, Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило 391 млн гривен на финансирование уставной деятельности партий в 2016 году.

Право на государственное финансирование имеют партии, которые на последних выборах в Верховную Раду (2014) набрали более 5% голосов избирателей.

Украинская правда