Люди в анексованому Криму стають все більш безправними – HRW

З моменту окупації Криму Російською Федерацією ситуація з правами людини на півострові погіршилася.

Про це йдеться у всесвітній доповіді міжнародної правозахисної організації Human rights watch за 2017 рік, про що заявила її представник в Україні Тетяна Купер в ході презентації доповіді в четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"З початку взяття під контроль Росією півострова ситуація з правами людини там дуже сильно погіршилася", - сказала вона.

Купер зазначила, що, незважаючи на те, що представники Human rights watch не змогли відвідати Крим, ситуацію з правами людини на півострові вони відстежують "дуже близько".

"Ми висловлюємо величезну заклопотаність фактом переслідування кримських татар за їх мирний протест проти окупації Криму", - сказала Купер.

За її словами, в доповіді наголошується, що кримські татари піддаються з боку окупаційної влади утисків, кримінальним переслідуванням за свої дії, коли виступають проти окупації і говорять про порушення територіальної цілісності України.

За словами Купер, в доповіді знайшли відображення конкретні факти утисків кримських татар на півострові.

Як відомо, 12 січня стало відомо, що кримчанам, фігурантам справи "Хізб-ут Тахрір", закидають "насильницьке захоплення влади в Росії".