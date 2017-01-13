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На дорогах ожеледиця, у горах можливі лавини

П'ятниця, 13 січня 2017, 08:59
На дорогах ожеледиця, у горах можливі лавини

13 січня на дорогах України ожеледиця, на Закарпатті сильні опади, у горах у п’ятницю й суботу можливі лавини й зсуви снігу на дороги.

Про це повідомляють Український гідрометцентр і Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники просять громадян утриматися від походів у гори.

За даними Укргідрометцентру, 13 січня вдень в Україні, крім Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с; на Закарпатті сильні опади.

На Київщині 13 січня на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру 15-20 м/с.

Громадян закликають бути обережними під час перебування на вулиці.

Щодо ситуації на дорогах, то в Одеській області станом на 8 ранку п’ятниці, 13 січня, ще закрито рух для транспортних засобів на автошляхах: Одеса – Іванівка – Ананьїв – Піщана – Хащувате – Колодисте – Рижовка та Одеса – Вознесенськ – Новий Буг.

13 - 14 січня у зв’язку з очікуваними снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської і Закарпатської областей очікується значний (III) рівень лавинної небезпеки. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Лавинний дозор Сл Плай 11 січня виявив сходження двох лавин хуртовинного снігу з північно-східної експозиції г. Темнатик (Закарпатська область) об’ємами 6400 куб.м та 150 куб. м. Орієнтовний схід 6 січня. Шкоди не завдано.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодадороги
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