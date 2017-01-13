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Аваков подарував 6 одиниць зброї одному зі спонсорів "Народного фронту"

П'ятниця, 13 січня 2017, 09:51

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подарував народному депутату від "Народного фронту" Ігорю Котвіцькому 6 одиниць зброї.

Про це йдеться в матеріалі "Української правди" "Нагородний фронт. Кому Аваков подарував 400 стволів".

Нинішній депутат-"фронтовик", а колись радник Авакова, за яким закріпилося прізвисько гаманця міністра виявився найбільш "заслуженим" серед осіб нагороджених зброєю.

Три "стволи" – "Форт 21.03", "Форт 9" та "Glock 17" – Котвіцький отримав у 2014 році у якості радника Авакова, ще три – АПС, Маузер та Smith&Wesson mod. SW 1911 Colt – уже будучи депутатом.

 

Про прізвища 400 осіб, які були нагороджені зброєю у 2014-2015 роки детальніше читайте тут.

Українська правда

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Теми: Аваковзброя
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