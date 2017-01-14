Геращенко: чомусь нікого не хвилює відсутність українських телеканалів в РФ

Перший віце-спікер Ірина Геращенко дорікнула ОБСЄ та міжнародним журналістським організаціям, що вони не виступають за трансляцію українського телебачення в Росії.

"В РФ не працює жоден український телеканал. Жоден. Чомусь це ніколи не хвилювало і не хвилює ані вельмишановну пані Дуню Миятович (представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ – УП) і ОБСЄ, ані жодну міжнародну журналістську організацію", - написала вона в Facebook у суботу.

Геращенко звернула увагу на те, що в РФ проживає велика українська діаспора, яка налічує мільйони людей, десятки тисяч українців там працюють, сотні виїхали внаслідок розв'язаної РФ агресії на Донбасі.

Вона також зазначила, що українські телеканали блокуються на окупованому Донбасі і Криму.

"Де гучні заяви з цього приводу? Більше того, порушення свободи слова на окупованих територіях не входить в різні моніторинги , в т.ч. РЄ і т.д., бо ж, мовляв, туди не пускають моніторингові місії, а отже, інформації не може бути в звітах", - обурилася вона.

"А щодо присутності іноземних телеканалів в українському медіа-просторі, то яку б країну не представляли ці телеканали – вони мають дотримуватися українського законодавства, якщо ретранслюються в Україні. Крим – це Україна", - вважає Геращенко.

Як повідомлялося, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 12 січня зобов’язала українських провайдерів упродовж місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" через невизнання каналом суверенітету України і територіальної цілісності, а також трансляції російської реклами.

Проти цього рішення виступили Комітет захисту прав журналістів, що базується в Нью-Йорку, та американська неурядова організація Freedom House.

Українська правда