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Москва вимагає звільнити екс-беркутівців в рамках "Мінська" – ЗМІ

Субота, 14 січня 2017, 17:29
Москва вимагає звільнити екс-беркутівців в рамках Мінська – ЗМІ

Москва через ватажків ОРДЛО домагається звільнення в рамках мінського процесу беркутівців, засуджених за розстріл учасників Революції гідності, а також фігурантів справи "2 травня" в Одесі.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня", зазначаючи, що дані обставини в Україні до останнього моменту замовчувалися, не виходячи за межі кулуарних обговорень.

"Зауважимо, що завадити противникові перемогти в інформаційній війні може насамперед відмова грати за його правилами. Наприклад, замовчувати за кулуарними домовленостями суспільно значимі обставини. Скажімо, що російська сторона (в особі ватажків ОРДЛО) вимагає звільнити жодним боком не причетних до "мінського процесу" підсудних "беркутівців" Аброськіна, Зінченка й Тамтуру, яких звинувачують у розстрілі учасників Майдану на Інститутській", - зазначає автор.

Крім цього, вона повідомила, що в списках на обмін полоненими присутні фігуранти справи про трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі. Деякі з них вже звільнені.

Раніше видання повідомляло, що російська сторона щонайменше двічі зверталася до Києва з пропозицією обміняти екс-беркутівців Павла Аброськіна та Сергія Зінченка, обвинувачених у вбивствах учасників Революції гідності.

Навесні 2014 року "беркутівці" Павло Аброськін, Сергій Зінченко та їхній командир Дмитро Садовник були затримані та заарештовані. У жовтні 2014 року Садовнику запобіжний захід було змінено на домашній арешт, після чого він утік.

Теми: БеркутРосія
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