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Проросійський Фійон офіційно став кандидатом у президенти Франції

Субота, 14 січня 2017, 18:24

Лідер праймеріз французьких ультраправих Франсуа Фійон був у суботу офіційно оголошений кандидатом на пост президента Франції.

Колишній прем'єр-міністр, виступаючи перед Національною радою партії "Республіканці", завив, що не має наміру нічого змінювати в оголошеній передвиборчій програмі, повідомляє RFI.

Фійон також сказав, що не піддасться ні на які "залякування", в тому числі і з боку власного табору.

Він підкреслив, що в разі перемоги на президентських виборах, незважаючи на заклики Німеччини до солідарності, не погодиться прийняти більшу кількість біженців, ніж Франція приймає в даний час.

За 11 місяців 2016 року Німеччина прийняла 280 000 людей, які попросили політичного притулку (після 890 000 в 2015 році), тоді як Франція - 78 000, що на 10% більше, ніж в 2015 році.

Незважаючи на заявлений намір дотримуватися оголошеної програми, Фійон внаслідок великої критики змушений був уже скасувати деякі положення програми, в тому числі ті, що стосуються громадського медичного страхування.

Як повідомлялося, Фійона вважають проросійським політиком. Він наполягає на тому, що санкційна політика Заходу "провалилася, не давши нічого, крім розорення європейських фермерів". Він також заявив про відповідальність за розпалювання конфлікту на сході України і підкреслив, що готовий до співпраці з РФ по Сирії.

Головним конкурентом Фійона на виборах президента буде праворадикальний політик Марін Ле Пен, яку вважають одним з найбільш лояльних до Кремля політиків Західної Європи.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франція
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