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На Західній Україні знеструмлено 55 населених пунктів

Субота, 14 січня 2017, 20:22

Внаслідок несприятливих погодних умов знеструмленими залишаються 55 населених пунктів.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій станом на 18:00 суботи.

Зокрема, у Закарпатській області знеструмлено 16 н.п., Львівській – 39.

Крім того, на території Закарпатської області сталося сходження 4 снігових лавин у Рахівському районі на автодорогу державного значення Н-09 "Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів".

О 16:40 відбулось сходження снігової лавини на автошлях місцевого значення між с. Красне та смт Усть-Чорна Тячівського району.

В усіх випадках жертв, постраждалих та заблокованих автомобілів немає. Дорогу розчищено, проїзд забезпечено.

На дорогах державного, регіонального значення заторів не зафіксовано.

Українська правда

Теми: погода
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