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На Западной Украине обесточены 55 населенных пунктов

Суббота, 14 января 2017, 20:22

Вследствие неблагоприятных погодных условий обесточенными остаются 55 населенных пунктов.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 18:00 субботы.

В частности, в Закарпатской области обесточены 16 н.п., Львовской - 39.

Кроме того, на территории Закарпатской области произошел сход 4 снежных лавин в Раховском районе на автодорогу государственного значения Н-09 "Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов".

В 16:40 состоялся сход снежной лавины на автодорогу местного значения между с. Красное и пгт Усть-Черная Тячевского района.

Во всех случаях жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен.

На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано.

Украинская правда

Темы: погода
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