На Западной Украине обесточены 55 населенных пунктов
Вследствие неблагоприятных погодных условий обесточенными остаются 55 населенных пунктов.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 18:00 субботы.
В частности, в Закарпатской области обесточены 16 н.п., Львовской - 39.
Кроме того, на территории Закарпатской области произошел сход 4 снежных лавин в Раховском районе на автодорогу государственного значения Н-09 "Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов".
В 16:40 состоялся сход снежной лавины на автодорогу местного значения между с. Красное и пгт Усть-Черная Тячевского района.
Во всех случаях жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен.
На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано.
Украинская правда