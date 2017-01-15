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Доба в АТО: 60 обстрілів, троє бійців ЗСУ поранено, один загинув

Неділя, 15 січня 2017, 06:33
Доба в АТО: 60 обстрілів, троє бійців ЗСУ поранено, один загинув

За минулу добу з мінометів та важкої артилерії терористи здійснили 60 обстрілів позицій ЗСУ, троє військовослужбовців отримали поранення, один загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку противник обстріляв з мінометів Широкине, Мар’їнку, Славне та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль, Старогнатівку. Також по Новомихайлівці та Славному вела вогонь БМП противника. По Красногорівці – снайпер.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська зі 122 міліметрової артилерії вели вогонь по Луганському. З мінометів – по Кам’янці, Миронівському, Зайцевому та Авдіївці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Майорську, Зайцевому, Новоселівці Другій, Авдіївці, Крутій Балці, Новгородському. По Троїцькому стріляли з озброєння БМП.

На Луганському – зі 152 міліметрової артилерії і мінометів бойовики били по Новозванівці. Також з мінометів окупанти обстрілювали Новотошківку. З протитанкових ракетних комплексів – Кримське та Новоолександрівку, а з гранатометів та стрілецької зброї – Оріхове і Лобачеве. По Станиці Луганській вогонь вів снайпер.

Загалом відбулося 60 обстрілів.

Як повідомлялося, станом на 18.00 14 січня двоє військовослужбовців ЗСУ було поранено, один – загинув.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОбойові дії
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