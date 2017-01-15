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Сутки в АТО: 60 обстрелов, трое бойцов ВСУ ранены, один погиб

Воскресенье, 15 января 2017, 06:33
Сутки в АТО: 60 обстрелов, трое бойцов ВСУ ранены, один погиб

За минувшие сутки из минометов и тяжелой артиллерии террористы совершили 60 обстрелов позиций ВСУ, трое военнослужащих получили ранения, один погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное.Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. Также по Новомихайловке и Славному вела огонь БМП противника. По Красногоровке - снайпер.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска из 122-миллиметровой артиллерии вели огонь по Луганскому. Из минометов - по Каменке, Мироновскому, Зайцевому и Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Майорску, Зайцевому, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородскому. По Троицкому стреляли из вооружения БМП.

На Луганском - из 152-миллиметровой артиллерии и минометов боевики били по Новозвановке. Также из минометов оккупанты обстреливали Новотошковку. Из противотанковых ракетных комплексов - Крымское и Новоалександровку, а из гранатометов и стрелкового оружия - Орехово и Лобачево. По Станице Луганской огонь вел снайпер.

Всего состоялось 60 обстрелов.

Как сообщалось, по состоянию на 18.00 14 января двое военнослужащих ВСУ были ранены, один - погиб.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
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