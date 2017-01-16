Байден закликав українців продовжувати реформи і контролювати владу

Віце-президент США Джо Байден сподівається, що нова адміністрація продовжить підтримку України, але Україна має продовжити реформу, співпрацю з МВФ, а українці – контролювати владу.

Про це він заявив під час спільної заяви з президентом Порошенком в понеділок в Києві.

"Я сподіваюся, що наступна адміністрація також буде вашою прибічницею і партнером у вашому подальшому прогресі", - заявив він і додав, що американці, зокрема 1 мільйон тих, хто має українське походження, розуміють, що від успіху України залежить майбутнє США і Європи.

"Якщо ви продовжите свій рух у цьому самому напрямку, то не лише ви отримаєте більш відкрите, більш демократичне, більш благополучне майбутнє, якого заслуговує народ України, а й забезпечите підтримку та єдність міжнародної спільноти", - наголосив він.

"Але ніхто не може виконати важку роботу замість вас. Тільки український народ", - підкреслив Байден.

"Керівництво країни і народ мають поставити потреби України вище за вузькі особисті інтереси. Необхідно поставити спільне благо вище за містечкові інтереси та дріб'язкові досягнення. Це стосується членів уряду, депутатів Верховної Ради, які присяглися служити народу України, суддів, які взяла на себе відповідальність вершити правосуддя, представників ЗМІ, громадянського суспільства, пересічних громадян, чия робота – вимагати відповідальності від тих, хто є при владі", - сказав він.



"Якщо ви зможете продовжувати реформи, пане президенте, якщо ви надалі багато працюватиме і робитимете вибір, який поставить Україну понад усе, я вам гарантую, що американський народ підтримуватиме вас", - підсумував Байден.

Він відзначив, що Україна зробила поступ після майдану: продовження реформ, що дозволило отримати підтримку від МВФ, зміцнення банківського сектору, запровадження електронних декларацій, тощо.

Дуже важливо, щоб ви надалі зміцнювали всі свої антикорупційні відомства, викорінили тих, хто хоче повернути Україну до кумівства та клептократії. Попереду ще багато роботи, що Україна нарешті реалізувала свій потенціал. Продовжуйте працювати з МФВ, продовжуйте очищення банківської системи", - закликав він.

Байден закликав продовжувати реформи в енергосекторі, щоб усунути залежність від російського газу, працювати над прозорою приватизацією держпідприємств.

"Це буде нелегко… вам доводиться працювати проти ракової пухлини корупції, яка продовжує роз'їдати демократію України зсередини та боротися проти агресії Кремля", - сказав він.

"Україна має право визначити свій власний шлях, проте Росія прагне стати на заваді цьому, тому міжнародна громада повинна стояти як один проти агресії та практики примусу", - наголосив він.

Українська правда