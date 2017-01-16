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Мін'юст розповів про кандидатів на посаду головного люстратора

Понеділок, 16 січня 2017, 11:21

Міністр юстиції Павло Петренко показав, де працюють і яку мають освіту претенденти на посаду керівника Департаменту з питань люстрації.

Про це йдеться у його повідомленні у соцмережі Facebook у відповідь на вимоги активістів.

"Попри те, що законодавством не передбачено оприлюднення інформації щодо кандидатів, ми підемо на цей крок. Прозорість усіх процесів відбору – це наша принципова позиція, адже нам вкрай важливо продемонструвати, що жодних підкилимних ігор у цьому процесі немає", - зауважив він.

Міністр оприлюднив скан-копію документу, у якому повідомляється, ким зараз працюють десять учасників конкурсу та яку освіту мають.

Як випливає з наданої інформації, двоє з них працюють у Мін'юсті, двоє у Державній фіскальній службі, четверо є приватними юристами, один - прокурором і ще один - працівником суду.

 

При цьому Петренко наголосив, що "ніяких своїх кандидатів" Мін'юст у цьому списку не має.

"Закликаю громадськість не шукати зради там, де її немає", - підкреслив він.

Як повідомлялося, голова Ради ГО "Громадський люстраційний комітет" Саша Дрік в блозі "Української правди" заявила, що в Міністерстві юстиції відмовилися надати детальну інформацію про кандидатів на посаду нового директора Департаменту з питань люстрації. За її словами, до комісії з відбору не включили жодного представника громадськості, а також не буде онлайн-трансляції конкурсу.

Раніше міністерство оприлюднило прізвища претендентів, але жодної іншої інформації не надавало.

Як відомо, 6 грудня Мін'юст оголосив проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора департаменту з питань люстрації.

"Українська правда" у Threads

Теми: люстраціяМін'юст
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