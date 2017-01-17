Порошенко розповів, коли Швейцарія скасує візи для українців

Швейцарія надасть Україні безвізовий режим відразу після надання Європейським Союзом громадянам України права безвізового в'їзду в Шенгенську зону.

Про це у вівторок журналістам повідомив Президент Петро Порошенко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передають Українські Новини.

"Ми очікуємо в найближчому часі рішення Європейського парламенту щодо безвізового режиму... Відразу, як Україна отримає право безвізових подорожей до країн Шенгенської зони, Швейцарія також одночасно надасть безвізовий режим для українських громадян", - сказав він за підсумками зустрічі з Президентом Швейцарії Доріс Лойтхард.

До цього на форумі Порошенко провів зустріч з головою КНР Сі Цзіньпін.

Як відомо, Швейцарія має намір виділити Україні 100 млн доларів фінансової допомоги до лютого.