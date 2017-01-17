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Росія мало взаємодіє з Україною у рамках Інтерполу – Єнін

Вівторок, 17 січня 2017, 18:57

У рамках Інтерполу є надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Росії.

Про це заявив заступник генпрокурора Євген Єнін в ефірі Радіо Свобода.

"Питання, чи готова Росія як член Інтерполу співпрацювати з Україною в рамках цієї організації. На даний час, ми бачимо надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Російської Федерації, особливо після того, як представник Росії став одним з керівників Інтерполу, питання про співпрацю стають більше делікатними", – сказав він.

"Тим не менш, ми не втрачаємо надії, ми працюємо двосторонніх механізмів", – додав представник ГПУ.

"У жовтні минулого року представника Росії, генерал-майора поліції Олександра Прокопчука обрали віце-президентом Інтерполу. Після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві у лютому 2014 року низка українських високопосадовців покинули територію України, частина з них перебувають у Росії.

Російська сторона відмовляється видавати Україні колишніх посадовців, щодо яких українські силовики здійснюють розслідування. Москва ці відмови не коментує.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяІнтерпол
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