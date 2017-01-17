Мосійчук кнопкодавив заради свята

Депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук кнопкодавив під час голосування за законопроект №4261 "Проект Постанови про встановлення Дня українського добровольця".

Про це повідомляє рух "Чесно".

На відео, оприлюдненому активістами, видно, що під час голосування депутат Мосійчук, крім свого місця, натискає кнопку і на місці відсутнього Андрія Білецького.

На табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що два місця поряд проголосували "за", хоча депутат Мосійчук був сам у ряді.

У той же час, згідно із інформацією на сайті парламенту, Білецький був відсутній під час голосування і його картка не голосувала.

Раніше депутат Ігор Мосійчук поставив підпис на підтримку законопроекту №1895, який передбачає накладення стягнення на народних депутатів за порушення вимог щодо особистого голосування.

Відомо, що це не перший факт порушення процедури особистого голосування Ігорем Мосійчуком. Раніше Олег Ляшко заявляв, що його колеги Андрій Лозовий та Ігор Мосійчук кнопкодавили під час голосування за звільнення суддів, які порушили присягу.

Українська правда