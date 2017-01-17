Скайп-конференцію з питань заручників перенесли – Оліфер

Запланована на середу присвячена питанням розблокування процесу звільнення заручників скайп-конференція гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу перенесена на наступний тиждень.

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"За взаємною домовленістю, відеоконференція гуманітарної підгрупи перенесена на наступний тиждень", - сказала Оліфер в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок ввечері.

Як відомо, 16 січня за підсумками засідання гуманітарної підгрупи ТКГ в Мінську перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в підгрупі Ірина Геращенко повідомила, що в середу, 18 січня, має відбутися скайп-конференція з питань розблокування процесу звільнення заручників.

"Українська сторона наполягає на негайному розблокуванні звільнення заручників, ми вказали на ті реалістичні компроміси, запропоновані ще кілька місяців тому, щоб розблокувати процес звільнення. З ініціативи української сторони 18 січня відбудеться скайп-конференція за участю представників ТКГ Кучми і Сайдіка (представник ОБСЄ в ТКГ ). Звільнення заручників повинно бути розблоковано - така наша вимога", - написала вона на сторінці в Фейсбуці.