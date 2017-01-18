Байден: Путін втрутиться у вибори в кількох країнах Європи

Віце-президент США Джо Байден упевнений, що Путін спробує втрутитися в хід виборів в Європі в цьому році.

Про це він сказав, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, передає "Голос Америки".

У своєму останньому великому виступі на посаді віце президента він назвав Росію найбільшою загрозою міжнародному ліберальному порядку і заявив, що Москва спробує вплинути на хід майбутніх виборів в Європі так само як, згідно висунутим проти неї звинуваченнями, вона робила в США.



"При президентові Путіні Росія використовує всі можливі інструменти, щоб підточити межі європейського проекту, намацати лінії розлому західних держав і повернутися до політики, яка визначається сферами впливу", - заявив Байден.

"У ситуації, коли багато країн Європи проводять вибори в цьому році, нам слід очікувати нових спроб Росії втрутитися в демократичний процес. Це станеться знову, я вам обіцяю. І знову, мета цього зрозуміла: обрушити ліберальний міжнародний порядок", - сказав він.



За його словами "у Росії інше бачення майбутнього, яке вони просувають всюди".

"Вони хочуть, щоб повернувся світ, де сильні нав'язують свою волю за допомогою військової сили, корупції чи злочинності, а більш слабкі сусіди – коряться", - сказав Байден.



На закінчення він вказав, що США і Європа "повинні очолити боротьбу за захист тих цінностей, завдяки яким ми досягли нинішнього становища".

Як відомо, під час нещодавнього візиту в Україну Байден висловив сподівання, що нова адміністрація продовжить підтримку України, але Україна має продовжити реформу, співпрацю з МВФ, а українці – контролювати владу.