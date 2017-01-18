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ЦРУ розсекретило архіви, де більше 10 тисяч документів про Україну

Середа, 18 січня 2017, 18:23

Центральне розвідувальне управління США відкрило доступ до частини свого архіву.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Вказується, що в цілому розсекречені приблизно 930 тисяч документів більше ніж на 12 млн сторінок.

У цих документах - напрацювання ЦРУ з моменту заснування і до середини 90-х років. Раніше вони були доступні тільки в Національному архіві в Меріленді.

Всі документи розбиті на колекції за темами: холодна війна, В'єтнам, берлінський тунель, корейська війна, літак-розвідник U-2 і т.п.

Як пише видання ain.ua за запитом "Україна" пошук на сайті видає більш ніж в 11 000 розсекречених документів.

 

Також в архівах міститься інформація про українську політику, природні багатства, наукові досягнення, і настрої населення в різні часи і в різних областях, військовий потенціал в окремих регіонах.

Деякі з цих документів розсекречено тільки в січні 2017 року, а найстаріші датовані 40-ми роками.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАрозвідка
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