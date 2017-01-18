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ЦРУ рассекретило архивы, где более 10 тысяч документов об Украине

Среда, 18 января 2017, 18:23

Центральное разведывательное управление США открыло доступ к части своего архива.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Указывается, что в целом рассекреченные примерно 930 тысяч документов более чем на 12 млн страниц.

В этих документах – наработка ЦРУ с момента основания и до середины 90-х годов. Ранее они были доступны только в Национальном архиве в Мэриленде.

Все документы разбиты на коллекции по темам: холодная война, Вьетнам, берлинский туннель, корейская война, самолет-разведчик U-2 и т.п.

Как пишет издание ain.ua по запросу "Украина" поиск на сайте выдает более чем 11 000 рассекреченных документов.

 

Также в архивах содержится информация об украинской политике, природных богатствах, научных достижениях, и настроениях населения в разные времена и в разных областях, военный потенциал в отдельных регионах.

Некоторые из этих документов рассекречены только в январе 2017 года, а старые датированы 40-ми годами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАразведка
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