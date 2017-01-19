Із Німеччини екстрадували сина голови Лисичанська, який бив прикордонника

У Німеччині затримали сина міського голови Лисичанська Сергія Шиліна й передали його правоохоронним органам України.

Речниця Головного управління Нацполіції в Луганській області Тетяна Погукай повідомляє про затримання, не називаючи імені, але ресурс Lisichansk.com.ua повідомляє про арешт Шиліна.

Оголошену в розшук людину передали Україні 18 січня.

У серпні 2016 року в кафе-барі "Бардак" у Лисичанську (вул. Григорія Сковороди) два громадянина у стані алкогольного сп'яніння завдали тілесні ушкодження 33-річному чоловікові – потім помістили його в багажник "Mercedes-Benz S350 TDI" і поїхали. Але дорогою на Сєверодонецьк авто зупинила патрульна поліція.

Поміж п'яної компанії був і Сергій Сергійович Шилін – молодший син Лисичанського міського голови Сергія Івановича Шиліна, писав Lisichansk.com.ua.

Сергій Шилін-молодший

ЗМІ також писали, що в багажник потрапив український прикордонник Андрій Колесников, а в самій машині було двоє хлопців і двоє дівчат.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Шилін зник – і прокуратура оголосила його в розшук.

Українське бюро Інтерполу й німецькі правоохоронці затримали громадянина України й екстрадували його на батьківщину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Олена Рощенко, УП