В Міноборони розповіли, в яких випадках можлива мобілізація

Міністерство оборони допускає проведення чергової хвилі мобілізації в разі відкритої агресії проти України.



Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю міністр оборони Степан Полторак, передають "Українські новини".



"Якщо буде відкрита агресія проти України, то ми будемо змушені проводити таку мобілізацію", – сказав він.



За словами міністра, мобілізація можлива також у разі серйозного погіршення ситуації на Донбасі.



У той же час Полторак підкреслив, що на даний момент обстановка в Україні дозволяє не проводити чергову мобілізацію.



Він додав, що Міноборони розраховує на подальше укладення військовими контрактів.



Міністр наголосив, що в зоні АТО немає жодного військовослужбовця строкової служби.

