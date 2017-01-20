ЗМІ: Чиновник ДФС забув про 3 квартири дружини і кросовер матері

Заступник начальника енергетичної митниці ДФС Андрій Хом’як в електронній декларації вказав три квартири дружини і дорогий автомобіль матері, яких не було в паперовій декларації.

Про це йдеться у сюжеті програми "Наші Гроші".

Вказується, що у паперовій декларації за 2015 рік Хом’як вказав, що володіє тільки гаражем на 46 кв.м., а його дружина Тетяна Холод – квартирою в Києві, ще меншою за гараж - 36 кв.м.

"Жодних автівок у власності чи користування самого Хом’яка чи його дружини чиновник не вказував", - йдеться у повідомленні.

"Однак в електронній декларації за той же 2015 р. Хом’як згадав, що його дружина володіє не 1 квартирою, а чотирма: додалися два помешкання у Києві (бульвар Приймаченко Марії 6 та 8, одна на 42,70 кв.м., друга на 28,10) та ще одне в Рівному (вулиця Крушельницької Соломії, будинок 69 на 67.9). При цьому усі три забуті квартири Холод отримала у подарунок", - йдеться в сюжеті.

Дружина Хом'яка працює нотаріусом, згідно з деклараціями чоловіка у 2015 р. її дохід склав 193 тис грн., у 2013 р. – 30 тис грн.

"Окрім того в електронній декларації чиновник згадав, що користується кросове ром Kia Sorento, що записаний на його матір Люсію Хом’як", - зазначають журналісти.

Як сказано у сюжеті, останні 9 років до виходу на пенсію вона працювала у Печерській ДПІ, очолювала відділ контролю за фінансовими установами та операціями у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

"З податкової Люсія Хом’як звільнилася у жовтні 2011 року кросовер, згідно з декларацією Хом’яка, придбали за кілька місяців до того, в липні", - сказано у повідомленні.

З 2013 року аона оформлена як ФОП з основним видом діяльності надання в оренду дорогого майна.