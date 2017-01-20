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МЗС закликало світ натиснути на Росію заради Семени

П'ятниця, 20 січня 2017, 19:55

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів вплинути на Росію заради припинення переслідування журналіста видання "Крим. Реалії" Миколи Семени.

Про це на своєму Twitter написала спікер МЗС Мар'яна Беца.

"Засуджуємо незаконні дії окупанта. Закликаємо міжнародних партнерів вплинути на РФ із вимогою припинити переслідування Семени та інших українських громадян", - написала вона.

"Семена переслідується за політичними мотивами. За відстоювання свободи слова. За захист Батьківщини!" - додала Беца.

Як відомо, в анексованому Росією Криму журналісту Миколі Семені 20 січня вручили звинувачувальний висновок у справі про сепаратизм.

Українська правда

Теми: МЗСЗМІРосія
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